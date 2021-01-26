Яна Рудковская не скрывает, что ей нравится посещать светские рауты. Так только в этом месяце она семь раз посетила театр. При этом продюсер успевает работать и следить за порядком в доме. В минувшем году в семье знаменитости Евгения Плющенко произошло пополнение. Суррогатная мать выносила для пары ребенка — сына Арсения. У супругов уже подрастает сын Александр, поэтому они мечтают о дочке. По словам светской львицы, они на этом не остановятся.

Ранее Яна отметила, что никогда не брала декретный отпуск. Она не может оставить работу. 46-летняя блондинка не скрывает, что няни и близкие помогают ей с детьми. 26 января она не забыла про важную дату. Девушка устроила домашнюю фотосессию с малышом. Она облачилась в трикотажный костюм песочного цвета. На ее коленках сидел Арсений, которого она нарядила в вязаный костюм, шапку с помпоном и пинетки.

На одном из кадров светская львица показала профиль малыша. Она тоже смотрела в сторону, поэтому поклонники заметили их сходство. Сама Рудковская раньше признавалась, что мальчик пошел в отца.

«Малышу Арсюше — 4 месяца», — написала она.

Поклонники восхитились нежными снимками. Многие отметили, что малыш подрос и теперь у него есть пухлые щечки. «На фото кажется, как не 4 месяца, а уже год», «Самое красивое и нежное фото», «А зачем сажать ребенка? Он сам еще не сидит!», «Модный парень какой», «Такой большой кажется на фото… Дети не по дням, а по часам растут», «Как красиво смотрится, шикарно и мило», «Как вырос», «Профиль в маму», — прокомментировали пост подписчики.

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