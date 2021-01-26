«За забором не то, что написано на заборе»: директор Бузовой об отсутствии Киркорова на ее празднике

Пиар-директор певицы и телеведущей Ольги Бузовой Антон Богославский в разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснил, почему поп-король отечественной эстрады и близкий друг исполнительницы Филипп Киркоров не пришел на ее 35-летие.
Как известно, в Сети сразу же пошли слухи, что он таким образом поддержал блогера Даву, с которым Ольга Бузова не так давно рассталась.
«Прозвоните Киркорову и спросите у него, почему он не пришел. Оля его приглашала. Она знает, почему он не пришел. У него была крайне уважительная причина. Она не держит зла, что он не приехал. Никакой обиды там нет. А то что пишут в Интернете… Вы знаете, на заборе тоже много, что пишут. Но это вовсе не значит, что за забором то, что написано на заборе».
Напомним, что Давид Манукян и Филипп Киркоров — близкие друзья. В прошлом году они выпустили совместную композицию.