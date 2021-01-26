«Пап, как же я буду жить без тебя?»: Боня нашла записки дочери для заболевшего Смерфита

Светская львица ранее призналась, что несколько лет они скрывали от всех, что ее бывший возлюбленный столкнулся с болезнью Лайма.

Виктория Боня не так давно отметила 41-летие. Она по такому случаю устроила две вечеринке в Дубае и Москве. Но теперь девушка снова проводит время в Монако. Она переехала на побережье, так как жить в Лондоне не понравилось ее дочке Анджелине. Светская львица всегда заботится о восьмилетней девочке. Она всегда обсуждает ее учебу и жизнь с Алексом Смерфитом. Хоть они и расстались, девушка с ним дружит и даже отмечает праздники с его семьей.

На днях Боня показа подросшую наследницу. Анджелина прогуляла школу. Однако мама ее сильно ругать не стала. Обычно такое бывает редко, так как в элитных школах за прогулы штрафуют. А теперь девушка обнаружила блокнот дочки и решила поделиться сокровенным.

«Это, конечно, личное, но я покажу. Когда я нахожу в Анджелишкиных записных книжках записки бабушке, папа, маме, я просто… У меня сердце обрывается. „Папа, как же я буду жить без тебя. Ты знаешь, что я тебя очень сильно люблю! Очень люблю тебя“. Когда папа болел, она писала ему эти вот записки. Слава Богу, все хорошо, но это очень мило», — отметила звезда.

Смерфит уже третий год борется с болезнью Лайма. Об этом Боня молчала первые два года, но потом рассказала о проблемах. Она поддерживала ирландского бизнесмена и молилась за него. В итоге мужчина пошел на поправку. Похоже, что дочка тоже сильно переживала за отца. Возможно, что это тоже стало поводом для возвращения в Монако, так как там они могут видеться чаще.

«Когда дочь вырастет и сможет прочитать эти строки — это будет лучшим воспоминанием», — считает Виктория.

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