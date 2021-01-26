Весь особняк благоухает: Кети Топурия выписалась из элитного роддома с новорожденным сыном

Кети Топурия никогда не скрывала, что мечтает о большой семьей. После развода с Львом Гейхманом она стала сама воспитывать дочку Оливию. Девушка даже жила с мамой, которая помогала ей приглядывать за наследницей. А в 2019 году у нее завязались отношения с Львом Деньговым. Вскоре она съехалась с дипломатом, а спустя год они объявили о помолвке. Более того, артистка, уже будучи беременной, сыграла свадьбу с избранником в ноябре.

Поклонники ждали с нетерпением, когда Кети родит малыша. Однако радостное событие произошло в красивую дату — 21.01.21. Девушка родила сына, которого назвала Адам. Один день певица хранила в тайне это событие, наслаждаясь материнством, а потом показала крохотные ножки малыша.

А вот выписали артистку только спустя пять дней. 26 января Топурия приехала домой. Муж забрал ее из одного элитного роддома в Москве. Девушка была облачена в кремовое пальто и джоггеры с теплым свитером. На руках она несла малыша в теплом коконе. Позже певица опубликовала кадры, сделанные в особняке, где она живет. Там все уставлено букетами цветов не только от возлюбленного, но и друзей.

«Дома», — написала она.

Поклонники вновь поздравили артистку с пополнением. Напомним, чт дочке Кети уже пять лет. Девочка очень ждала рождения братика. У Льва также есть дети от прошлых отношений: сын Леонид и дочь Шошана. К слову, раньше его звали Павел Юрьевич Гузбанд, но он сменил даже отчество на Леонидович.

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