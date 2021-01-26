«Не хочу стоять обнаженной»: Кира Найтли объяснила отказ сниматься в постельных сценах

Кира Найтли уже много лет входит в топ-список секс-символов мирового кино. Мужчины тлеют от одного ее вида. И вдруг сегодня красотка заявила, что больше не будет сниматься голой в сексуальных сценах.

«Возможно, я стала слишком тщеславной, но я уже мать двоих детей и больше не хочу стоять обнаженной перед съемочной группой», — пояснила свое решение Кира Найтли.

Впрочем, потом актриса сделала некоторое уточнение. Говорит, что в принципе она не против эротики в кино, но согласится сниматься в эротической сцене только при условии, если режиссером фильма будет женщина.

«Я довольна своим телом, но мне просто уже неприятно участвовать «в ужасных сценах секса, где облитые специальным маслом люди постоянно кряхтят», — добавила актриса.

Поэтому Кира Найтли все чаще пользуется услугами дублерш для постельных сцен. Да и в целом актриса признается, что сегодня ее больше интересуют картины, где затронута тема материнства и принятия своего тела. Звезда считает, что эти темы очень важны и их нужно чаще поднимать в современном обществе, сообщает 5-tv.ru.

Ранее британская актриса Кира Найтли объяснила, чем, на ее взгляд, так выгоден модельный бизнес. В этой сфере женщинам удается хорошо зарабатывать, сообщаеет «ФАН».

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