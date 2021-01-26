«Это невыносимо»: мама Давы пожаловалась на хейт сына после разрыва с Ольгой Бузовой

Мама экс-избранника Ольги Бузовой Анна Манукян на своей страничке в Instagram призвала поклонников шоу «Танцы со звездами», среди которых немало ее подписчиков, отдавать свои голоса за пару Давы и Анны Палей.

В комментариях женщина поблагодарила фолловеров за добрые слова в адрес ее сына, давая понять, что уже порядком устала от скандального расставания Давы с Ольгой Бузовой и потока хейта, обрушившегося на ее семью.

«Мои дорогие подписчики, спасибо вам, что вы есть, и за поддержку. Иначе все это было невыносимо», — написала Анна Манукян в комментариях к посту.

Хейт после этого, в свою очередь, обрушился на Ольгу Бузову. Звезду назвали, мягко говоря, девушкой, недостойной Давида Манукяна.

«Что ни делается, все к лучшему. Не пара она ему, бог отвел, считайте», «Вы большая молодец! Держитесь! А Давиду еще повезло, что отделался от этой самовлюбленной, капризной, требующей к себе повышенного внимания особы. Любящей жены из нее бы точно не получилось», — высказываются в Сети.

Напомним, мама Давида, Анна Манукян, в ответ на обвинения Ольги Бузовой Давы в изменах и насилии, резко высказалась о звезде. Женщина подвергла критике поведение экс-возлюбленной своего сына.

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