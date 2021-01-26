Воплощение роскоши: Джованна Антонелли подчеркнула загар радужным купальником с летящей накидкой

Джованна Антонелли в свои 44 года продолжает восхищать своим темпераментом, стройностью и яркой харизмой. Звезда «Клона» также впечатляет своими яркими пляжными нарядами, которые всегда выгодно преподносят ее фигуру.

В личном блоге она обнародовала блестящий кадр у морского побережья, который впечатлил не только ее поклонников, но и профессионального фэшн-эксперта Ольгу Трофимову.

«Джованна выбрала безупречный пляжный лук по яркости оттенков и их гармонии. Здесь присутствует и неоновый салатовый, и розовый, и сиреневый, которые с ее загорелой кожей сочетаются идеально. В этом сезоне популярны подобные радужные пляжные костюмы, состоящие из купальников и накидок такого же оттенка. И где, как ни на море, использовать самые ярчайшие, самые сочные краски! На роскошной брюнетке такие цвета смотрятся очень эффектно», — сказала имидж-стилист корреспонденту Teleprogramma.pro.

Ольга Трофимова заметила, что в настоящий момент в моде также монохромные пляжные наряды в традиционных оттенках (черной, белой гамме). Кроме того, актуальны нестандартные модели, например, сплошные купальники на одно плечо.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — уже больше 10 лет работает имидж-стилистом, создавая стильные образы. Успешно сотрудничает с ВИП-персонами как шопер и преподает в учебном бьюти-центре.

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