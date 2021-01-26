«Я была очень злая»: Косторная ушла от Тутберидзе после того, как ее песню отдали другой фигуристке

Как отметила чемпионка Европы 2020 года, обстановка в «Самбо-70» прошлым летом была не очень хорошая.

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алена Косторная в Instagram объяснила, почему она решила уйти из группы Этери Тутберидзе летом прошлого года, что вызвало недоумение у некоторых экспертов.

«У меня была проблема с песней в короткой программе. Мне сказали, что предложенная песня не очень хорошая. Но через несколько дней я была очень злая, потому что другой девушке на катке дали программу с этой песней. Я решила до начала сезона, потому что не была довольна обстановкой в «Самбо-70». Алена Косторная

Как отметила Косторная, во время пандемии она растеряла форму, поэтому сейчас усиленно наверстывает упущенное. Оправдываться за свои не самые выдающиеся результаты в последнее время ни перед кем девушка не собирается. По словам Косторной, после ухода от Тутберидзе она стала больше улыбаться, что для нее очень важно.

Напомним, что Алена Косторная сейчас тренируется в академии Евгения Плющенко. Пока она не может вернуться на прежний уровень.

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