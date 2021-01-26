«Это все равно, что выйти и описать два первых ряда»: Добрынин о том, как Шнуров стал звездой

По словам музыканта, за свою «времянку» музыкант заработал больше, чем он за всю жизнь.

Музыкант Вячеслав Добрынин заявил, что ведет в последние годы спокойную и размеренную жизнь. У него обычный кнопочный сотовый телефон, а не навороченный смартфон и даже нет соцсетей.

«И я живу спокойно, но иногда до меня доходит какая-то «радость», которая именуется какими-то именами, и я не понимаю, что это такое? Это все равно, что выйти и описать два первых ряда. Для этого надо иметь отсутствие совести, наглость и очень большую смелость. Яркий пример — это Шнуров!» Вячеслав Добрынин

По словам Вячеслава Добрынина, Шнуров оказался ярким и смелым человеком, который сидит в Госдуме. Кроме того, он ведет программы, создает «какие-то группы». Как заметил певец, своей «времянкой» и песнями на раз Шнуров заработал больше, чем он за всю жизнь, хотя в свое время создавал настоящие хиты, сообщает «МК».

Напомним, что Вячеславу Добрынину 25 января исполнилось уже 75 лет. Как композитор он получил широкую известность в 1970 году.

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