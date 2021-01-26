«Где-то мама Давы поставила свечку»: Бузова на своем дне рождения «отжарила» тверк возле столов

Ольга Бузова отметила свое 35-летие в несколько этапов. Самой первой ее поспешила поздравить сестра Анна, которая рано утром, практически ночью, устроила возле ее квартиры сюрприз.

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Она позвонила родственнице в дверь, а когда та открыла ее, то увидела на пороге огромную коробку, в которой оказались воздушные шары. Они красиво поднялись вверх, как только ведущая убрала крышку. Такой неожиданный презент растрогал звезду до слез.

Вечером звезда встретилась со своими ближайшими родственниками и подругами в ресторане, ну а через несколько дней она организовала фееричное шоу для многочисленных звезд и отечественного бомонда. В числе гостей можно было увидеть Ольгу Орлову, Михаила Галустяна, Ксению Бородину, Лолиту, Дарью Пынзарь, Наталью Варвину, Наталью Рудову, Яну Рудковскую и многих других.

Ольга дала для своих гостей настоящий концерт, исполнив свои хиты и сменив несколько платьев. В какой-то момент в кураже вышла к зрителям, сидящим за накрытыми столами. И вот тут-то она поразила публику, станцевав горячий тверк возле изумленных людей.

«Настоящий стриптиз!», «Легким движением ягодиц день рождения превратился в стриптиз-шоу», «Где-то мама Давы пошла поставила свечку, что пронесло сына», «Такое впечатление, что она не понимает где находится», — возмутились пользователи Сети.

Однако нашлось немало и тех, кто поддержал певицу. «А вы у себя не дне рождения как ведете? Сидите строго по линейке и без танцев?», «Да ну что вы? Прикольно же!», «Вам не все равно? Пусть человек отдыхает, как нравится!» — написали в Сети защитники поведения артистки.

Напомним, накануне стало известно, что телеведущая рассталась со своим бойфрендом Давой, обвинив его в жестоком обращении с ней и изменах.

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