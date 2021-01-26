«Она не хотела ехать без мамы»: Орсер объяснил, почему Медведева вернулась от него к Тутберидзе

Как отметил канадский специалист, фигуристка не стала жить за границей без родительницы.

Канадский тренер Брайан Орсер объяснил, почему серебряный призер Олимпиады в корейском Пхенчхане 2018 года Евгения Медведева уехала от него обратно в Россию к бывшей наставнице Этери Тутберидзе. Как считает специалист, девушка не хотела жить в чужой стране без своей мамы.

«Ее виза была не такая, как у матери. Гарантий не было, но у нее было больше шансов вернуться. В то время Медведева находилась в Японии, и она не хотела ехать сюда без мамы. Она очень важна для повседневной жизни Медведевой. Поэтому она решила вернуться в Россию». Брайан Орсер

Напомним, что вскоре после Игр в Корее Евгения Медведева собрала вещи и уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру. Тогда многие осудили девушку, что она не очень хорошо поступила со своей наставницей Этери Тутберидзе, которая вложила огромные силы в ее подготовку.

больше по теме Евгения Медведева спустя два с половиной года ушла от канадца Орсера обратно к Тутберидзе Не так давно тренер аплодировала серебряному призеру Олимпиады после контрольных прокатов.

Тем неожиданнее стали новости о возвращении Медведевой в Россию в 2020 году. Причем обратно под знамена Этери Тутберидзе, сообщает ifsmagazine.com.

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