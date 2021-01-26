Леди Лиза и джентльмен Гарри: Галкин показал, как его дети галантно беседуют в авто

Максим Галкин решил порадовать своих поклонников кадрами из своей личной жизни. Правда на этот раз артист выложил в Сеть не новые снимки или видео, а разворошил архив. В обнародованном клипе его наследники несколько младше своего нынешнего возраста, но при этом вполне могут впечатлить своим галантным поведением. Настоящие леди Лиза и джентльмен Гарри!

В кадре малыши радуются новым электромобилям, которые им подарили. Счастливый мальчик чмокает сестру в щечку, а та нежно обнимает его в ответ. Потом они мило воркуют в авто, а когда решают пересесть в машину девочки, юный кавалер протягивает своей спутнице руку и помогает ей сойти на пол.

«Какие воспитанные дети!», «Очаровательные», «Всегда восхищаюсь воспитанием ваших детей, Максим, видно, что из них вырастут настоящие мужчина и женщина», «Какая радость для родителей! Потрясающие», «Какое воспитание. Браво!», «А глаза-то папины. Очень хорошие ребята, и людьми будут хорошими», — откликнулись на пост фолловеры.

Отметим, что в настоящий момент детям уже семь лет, они ходят в школу в первый класс.

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