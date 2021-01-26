«Ханс Кристиан Андерсен тоже не был женат и не оставил миру потомства»: Шифрин об отсутствии детей

Как отметил юморист, у него на самом деле огромная семья, состоящая из родственников.

Юморист Ефим Шифрин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявил, что у него огромная семья. Каждый год с родственниками он встречается в Израиле. Туда приезжает 50-70 человек.

«Вы сами же отцом в жизни не стали, но напасали книгу для детей «Я большая панда». Вокруг вас столько детей», — сказал ведущий программы Борис Корчевников, глядя на снимок звезды с родными.

«Боря, я тебе открою один секрет. Ханс Кристиан Андерсен тоже не был женат и тоже не оставил миру потомства. Но хорошо бы женатики и отцы семейств выпускали такие детские книжки, как он. Я себя не сравниваю с Хансом Кристианом Андерсоном. Но и без отцовского опыта, с дедовским опытом у меня получилось написать эту книгу. Мои родственники — равноправные соавторы моей книги». Ефим Шифрин

Напомним, что Ефим Шифрин не имеет прямых наследников. Детей у него нет. В то же время он все-таки однажды был женат. Это случилось в 26 лет. Тот брак быстро распался.

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