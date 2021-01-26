Естественная красота: Брежнева в кремовом свитере, челси и без брюк запечатлелась на отдыхе

Вера Брежнева искренне влюблена в Италию, здесь она бывает с мужем Константином Меладзе не только летом, но и зимой. Певица катается на лыжах и сноуборде по местным горным склонам в Альпах. Кроме того, совершает неспешные прогулки вдоль линии моря.

Сразу после новогодних каникул она отправилась в свое «место силы» черпать энергию для новых трудовых свершений. Пробыв пару недель в Южной Европе, она вернулась в Москву.

«Столько я не ходила никогда. Мой активный отпуск дал отличные результаты в виде хорошего настроения, отличной формы и полной готовности к рабочему графику!» — сообщила блондинка своим поклонникам.

В качестве прощания с Италией она выложила в личный блог несколько живописных кадров отсюда. На них она выглядит счастливой и умиротворенной.

А фото в кремовом свитере и ботинках челси наглядно показал, какой очаровательной бывает Вера в простой одежде и с простой укладкой волос.

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