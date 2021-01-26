«Идут по плану»: Даниил Белых ответил на вопрос, отсняты ли до конца «Сваты-7»

По словам актера, все с нетерпением ждут финальную часть сериала.

Актер Даниил Белых в сторис Instagram пообщался со своими поклонниками. Одного из них заинтересовало, на какой стадии находятся съемки сериала «Сваты-7», который так ждут все поклонники популярной ленты.

«Правда ли, что «Сваты-7» уже досняты?» — спросил поклонник Даниила Белых.

«А «Сваты»? «Сваты» идут по плану. Ждем все». Даниил Белых

Напомним, что Даниил Белых в сериале «Сваты» сыграл роль Максима Ковалева, отца Женечки Ковалевой в исполнении известной украинской актрисы Анны Кошмал.

Добавим, что седьмая часть сериала «Сваты» пока полностью не отснята. Съемки начинались в Белоруссии, но потом из-за пандемии были свернуты. Актеры, по предварительной информации, должны вернуться на съемочную площадку летом 2021 года. Правда, при условии, что пандемия не будет бушевать по всему миру. На экраны же заключительная част сериала «Сваты», у которого огромная армия поклонников, вряд ли выйдет раньше 2022 года.

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