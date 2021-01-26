«Тесно дружить не можем»: Шифрин до конца не простил Новикову, которая вернулась в «Аншлаг»

Юморист Ефим Шифрин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему больше не дружит близко со своей коллегой Кларой Новиковой, с которой они когда-то блистали в «Аншлаге» и были не разлей вода.

«Мы думали уйти из «Аншлага» с Мишей Евдокимовым и Кларой Новиковой. В итоге я ушел один. Миша вернулся. Сказал, что не может подвести Регину, которая его открыла. И создатели программы давали ему надежды на продюсирование нового фильма. Его возвращение в «Аншлаг» было корыстное. Он это и сам признал. А с Кларой вышло не так, как хотелось. Я огорчился». Ефим Шифрин

Как отметил Шифрин, обещания надо держать.

«Миша хоть предупредил, что возвращается. Миша, к тебе у меня нет претензий. С Кларой встретились потом на съемках. Тесно дружить не можем. Время развело нас. Лучше помириться с людьми, с которыми есть возможность примириться. Потому что, когда ты провожаешь людей, то эти признания мало что добавят в последний час. Надо мириться при жизни», — сказал юморист.

В 2000 году Ефим Шифрин вместе с Михаилом Евдокимовым и Кларой Новиковой ушли из «Аншлага». Позже коллеги Шифрина вернулись в программу.

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