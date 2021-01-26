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«Уход случился немирным»: Ефим Шифрин вспомнил свое скандальное расставание с «Аншлагом»

В 2000 году он перестал сотрудничать с этой программой и ее бессменной ведущей Региной Дубовицкой.

«Уход случился немирным»: Ефим Шифрин вспомнил свое скандальное расставание с «Аншлагом»
Ефим Шифрин. Фото: Globallookpress.com

Юморист Ефим Шифрин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил свой скандальный уход из популярной программы «Аншлаг», которую, как известно, много лет ведет Регина Дубовицкая.

Ефим Шифрин с коллегами
Ефим Шифрин с коллегами. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Когда популярную программу «Вокруг смеха» не стали показывать по телевидению, то образовался некий вакуум. Не стало юмористических программ на телевидении. Регина Дубовицкая в те годы пришла с радио и организовала программу «Аншлаг».

Ефим Шифрин

Как отметил юморист, он работал в программе до 2000 года, а потом ушел.

«Вспоминать об этом не хочется, потому что уход случился немирным, как мне хотелось бы. Мне хотелось другой работы, поэтому я и принял такое решение. «Аншлаг» в моей жизни кончился раньше, чем я покинул его», — заявил Ефим Шифрин.

Отметим, что в свое время вместе с Ефимом Шифриным «Аншлаг» покинули Михаил Евдокимов и Клара Новикова. Позже они вернулись в программу, в отличие от Шифрина.

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Ефим ШифринЕфим Шифрин последние новостиПрограмма "Аншлаг"Программа "Судьба человека"Регина Дубовицкая