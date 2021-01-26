«Уход случился немирным»: Ефим Шифрин вспомнил свое скандальное расставание с «Аншлагом»

В 2000 году он перестал сотрудничать с этой программой и ее бессменной ведущей Региной Дубовицкой.

Юморист Ефим Шифрин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил свой скандальный уход из популярной программы «Аншлаг», которую, как известно, много лет ведет Регина Дубовицкая.

«Когда популярную программу «Вокруг смеха» не стали показывать по телевидению, то образовался некий вакуум. Не стало юмористических программ на телевидении. Регина Дубовицкая в те годы пришла с радио и организовала программу «Аншлаг». Ефим Шифрин

Как отметил юморист, он работал в программе до 2000 года, а потом ушел.

«Вспоминать об этом не хочется, потому что уход случился немирным, как мне хотелось бы. Мне хотелось другой работы, поэтому я и принял такое решение. «Аншлаг» в моей жизни кончился раньше, чем я покинул его», — заявил Ефим Шифрин.

Отметим, что в свое время вместе с Ефимом Шифриным «Аншлаг» покинули Михаил Евдокимов и Клара Новикова. Позже они вернулись в программу, в отличие от Шифрина.

Смотрите также: