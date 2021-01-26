«Бузова — не человек»: Сябитова прошлась по образу телеведущей и выбрала для нее жениха

Телесваха уверена, что Ольга не совсем та, за кого себя выдает.

Недавно Ольга Бузова рассталась со своим бойфрендом Давидом Манукяном, обвинив его в побоях и издевательствах.

Teleprogramma.pro решила помочь телеведущей и минимизировать риски на любовном фронте при помощи специалиста. Наше издание обратилось к знаменитой телесвахе Розе Сябитовой и предложило выбрать из десяти потенциальных женихов одного, максимально подходящего девушке.

В числе кандидатов мы назвали Гарика Харламова, Илью Милохина, Родиона Газманова, Николая Соболева, Моргенштерна, Антона Криворотова, Филиппа Киркорова, Федора Смолова, Прохора Шаляпина, Дмитрия Соболева.

Ответ ведущей программы «Давай поженимся!», наверняка, удивит некоторых поклонников поющей ведущей.

«Бузова — это не человек, это серьезный пиар-проект. А я даю советы и рекомендации живым людям, которые по-настоящему женятся и разводятся. Здесь только игрульки и все. Единственный нереальный человек из всего списка — Моргенштерн», — заявила Роза Сябитова.

По ее мнению, артист представляет собой схожий с Бузовой проект, и они могут сойтись на фоне хайпа. По поводу остальных мужчин звезда сказала, что «не хочет обижать их» и отказалась высказываться об их возможных союзах.

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