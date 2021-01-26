«Я никогда не был одинок»: Ефим Шифрин вспомнил свой единственный неудачный брак

В 26 лет он женился, но его счастье было недолгим.

Юморист Ефим Шифрин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил свой единственный брак, который был недолгим. Ему тогда было всего 26 лет. После этого он никогда больше не женился, но при этом в его жизни, как он заверил, всегда были женщины.

«Люди, в судьбе которых случился неудачный опыт любви, они мне кажутся закаленными людьми. Вот этот опыт закаляет больше, чем холодная вода и утренние обливания. Но, я хочу сказать, что никогда не был один. Просто тот опыт научил меня, что в отношениях между двумя людьми, которые собираются быть вместе, главное — уважение». Ефим Шифрин

Как заметил Шифрин, важно не переделывать людей, которые выпадают тебе в жизни как спутники.

«Если ты хочешь подмять их под себя, сделать удобными — ничего не выйдет. Либо вы изображаете из себя единый организм, но лишаете друг друга свободы напрочь. Я сейчас не говорю о физических изменах. Я никогда не был одинок. Мне все это приписывают почему-то. Мне просто не надо сочувствовать. Я берегу близких от этих мух и желтых изданий. Не появляюсь на обложках журналов с теми, с кем делю крышу. Я не люблю вторжение в личную жизнь. Это мое кредо», — сказал Шифрин.

Долгие годы считалось, что Ефим Шифрин никогда не был женат. Известно, что у юмориста нет детей.

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