«Арбузы защемило»: Самойлова впечатлила публику фигурой в тесном купальнике

Почитатели рэпера Джигана и его жены модели Оксаны Самойловой с удовольствием наблюдают за перемещениями этой звездной семьи по теплым странам. Совсем недавно они нежились в теплых лучах арабского солнца в Дубае, и вот парочка уже на Мальдивах.

Многие фолловеры заметили, что Оксана Самойлова в последнее время приобрела довольно округлые женственные формы, которые очень идут многодетной маме. Особенно впечатлил пользователей Сети снимок, где брюнетка запечатлелась с мужем в белом бикини. Его модель выглядела настолько облегающей, что казалось вот-вот и ее великолепные формы вырвутся наружу.

«Великолепная фигура у Самойловой стала, аппетитная необычайно», «Арбузы слегонца защемило, но это даже красиво», «Грудь красивущая!», «Фигура — бомба просто!», «Какой живот накаченный, обалдеть!», «Удивительно, что родив столько детей, можно остаться такой фигуристой», — восхитились пользователи Сети.

Напомним, у звезд четверо детей — три девочки и один мальчик. Наследники у пары рождались с периодичностью раз в два года.

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