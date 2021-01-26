И снова в страстных объятиях Давы: Палей разместила зажигательное видео с Манукяном

Красавице-танцовщице, которой всего 23 года, активно приписывают роман с блогером и музыкантом.

Танцовщица Дарья Палей в Instagram разместила очередное зажигательное видео со своим партнером по проекту «Танцы со звездами» блогером и музыкантом Давидом Манукяном. На кадрах они великолепно танцуют вместе.

«Удачи вам огромной. Вы, конечно, самые лучшие», «Самая красивая и лучшая пара. Вы просто невероятны», «Танцуете просто супер. Настоящие зажигалочки», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Давид Манукян не так давно расстался со своей возлюбленной певицей Ольгой Бузовой. Причем их разрыв завершился грандиозным скандалом. К примеру, телеведущая заявила, что Дава ее постоянно бил и изменял.

Заметим, что количество снимков с Давидом Манукяном на страничке Дарьи Палей в Instagram просто зашкаливает. Она постоянно размещает фотографии с блогером. Кстати, у Палей есть ребенок и она уже несколько лет замужем. Правда, в последнее время фотографий с Давой на ее страничке намного больше, чем с супругом, что наводит на определенные размышления.

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