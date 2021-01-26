Акцент на стройность: Орлова в смокинговом костюме по фигуре позировала с Галустяном на юбилее Бузовой

Ольга Орлова — девушка со стройной фигурой и тонкой талией. Однако даже самые красивые женщины не прочь подчеркнуть свои достоинства. Певица делает это довольно умело, по крайней мере, ровно так, как советовала Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора».

Чтобы выглядеть чуточку тоньше, стилист рекомендовала дамам присмотреться к однотонным брючным костюмам, которые визуально вытягивают силуэт. Особенно хорошо справляются с этой ролью полуприталенные модели. Кроме того, она подтвердила, что черный цвет действительно зрительно сужает фигуру. И именно в таком наряде, украсив шею жемчужным колье, предстала на дне рождения Ольги Бузовой Ольга Орлова.

Ведущая на празднике мило ворковала с Ксенией Бородиной, появлялась на танцполе. Кроме того, засветилась перед фотообъективами с Михаилом Галустяном, который тоже пришел на вечеринку в тотальном черном.

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