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Модные дивы: Климова вслед за Высоцкой выбрала обувь оттенка восточных специй

В трендовых сапогах актриса предстала в ресторане, отмечая прошедший день рождения.

Модные дивы: Климова вслед за Высоцкой выбрала обувь оттенка восточных специй
Екатерина Климова. Фото: Global look press

Александр Васильев на шоу «Модный приговор» на Первом канале сообщил, что в этом сезоне очень популярен оттенок восточных специй. Он стал хитом еще минувшим летом, но не утратил своей актуальности и по сей час.

Юлия Высоцкая
Юлия Высоцкая показала туфли своей мечты цвета восточных специй. Фото: кадр из шоу «Мне это нравится!»

Этот благородный цвет также называют оттенком спелой хурмы или танго. И он очень приглянулся Юлии Высоцкой, которая приобрела в модном колоре сумку и удобные туфли на стойком каблуке. Актриса уверена, что сделала хорошее вложение средств, поскольку тон вряд ли скоро потеряет свои позиции.

Юлия Высоцкая и ее модная сумка.
Юлия Высоцкая показала туфли своей мечты цвета восточных специй. Фото: кадр из шоу «Мне это нравится!»

Вслед за женой Андрея Кончаловского тренд на оттенок восточных специй поддержала Екатерина Климова. Она предстала на праздновании своего дня рождения в ресторане в сапогах все в том же цвете танго. Она также примерила черную блузку с пышными рукавами и карамельную юбку-карандаш.

Напомним, звезде исполнилось 43 года, отмечать свои именины она начала за день до них, появившись в одном из московских заведений, расположенных на вершине небоскреба с подругой Татьяной Лютаевой. Затем она отметила праздник в кругу семьи, ну а позже последовало торжество в ресторане с друзьями, где был вынос торта и мини-фейерверки.

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Александр ВасильевВысоцкая стильЕкатерина КлимоваМодный приговорЮлия Высоцкая