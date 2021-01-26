Модные дивы: Климова вслед за Высоцкой выбрала обувь оттенка восточных специй

Александр Васильев на шоу «Модный приговор» на Первом канале сообщил, что в этом сезоне очень популярен оттенок восточных специй. Он стал хитом еще минувшим летом, но не утратил своей актуальности и по сей час.

Этот благородный цвет также называют оттенком спелой хурмы или танго. И он очень приглянулся Юлии Высоцкой, которая приобрела в модном колоре сумку и удобные туфли на стойком каблуке. Актриса уверена, что сделала хорошее вложение средств, поскольку тон вряд ли скоро потеряет свои позиции.

Вслед за женой Андрея Кончаловского тренд на оттенок восточных специй поддержала Екатерина Климова. Она предстала на праздновании своего дня рождения в ресторане в сапогах все в том же цвете танго. Она также примерила черную блузку с пышными рукавами и карамельную юбку-карандаш.

Напомним, звезде исполнилось 43 года, отмечать свои именины она начала за день до них, появившись в одном из московских заведений, расположенных на вершине небоскреба с подругой Татьяной Лютаевой. Затем она отметила праздник в кругу семьи, ну а позже последовало торжество в ресторане с друзьями, где был вынос торта и мини-фейерверки.

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