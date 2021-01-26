«Хотела детей на квадратные метры поменять»: бабушка братьев Милохиных об их нерадивой маме

Бабушка популярных тиктокеров Дани и Ильи Милохиных 66-летняя Антонина Петкова, которая живет сейчас в Оренбурге в просторной двухкомнатной квартире в новом доме, рассказала, почему их мать Любовь Бережная 17 лет назад оставила детей в детском доме и не боролась, чтобы они снова жили с ней.

«Люба же не просто от детей отказалась. В тот день она привела мальчишек в кабинет местного депутата и стала требовать квартиру, якобы ей с детишками негде жить. Хотела детей на квадратные метры поменять. Когда ей отказали, она Илюшку и Данилку оставила прямо там, а сама ушла. В приют их полиция привезла». Антонина Петкова

Кстати, сама Антонина уверяет, что боролась за детей. Пыталась оформить опеку, но директор детского дома якобы ей отказал. Правда, у женщины не сохранились документы, которые бы подтвердили ее слова, да и в суд она никогда не обращалась. Между тем известно, что в те годы женщина хорошо зарабатывала. Она работала главным бухгалтером в одной из больниц Оренбурга. У нее уже тогда имелась собственная квартира, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее братья Милохины в интервью рассказывали, что жизнь в детском доме нанесла им серьезные психологические травмы. Именно это обстоятельство привело к тому, что около года назад они и друг с другом в пух и прах разругались. Сегодня они не поддерживают отношений.

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