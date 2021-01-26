Пикантно: Боня в коротком декольтированном платье и прозрачных ботинках призывно обнажила грудь

Виктория Боня давно стала знаменитой. Девушка после участия в проекте «Дом-2», который, к слову, завершился лишь в декабре 2020 года, сделала карьеру телеведущей, а затем вышла замуж, родила дочь, сменила место жительства, переехав в Монако.

Сейчас сердце Виктории Бони свободно. Хотя в Сети поговаривали о том, что у красотки роман с Маратом Сафиным. Действительно, теннисиста видели не только на дне рождения девушки, но и на ее кухне с утра. Однако, сама Боня утверждает, что они — только друзья. Поэтому светская львица позволяет себе довольно откровенные съемки. Как, например, эта, на одной из улиц Монако, где Виктория призывно обнажила «ложбинку греха» в декольтированном наряде.

Боня позировала на фоне роскошного авто в мини, жакете и прозрачных ботильонах. Кадры не остались незамеченными для подписчиков, которые поспешили дать обратную связь:

«Какая вы красивая, какая вы энергичная, живая, восторг», «Вика, вы шикарная», «Бомба!», «Колготки огонь!», «Красавица», «Вам очень идет этот автомобиль, Вика», — пишут некоторые.

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