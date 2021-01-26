«Побежал к сыновьям»: отец Дани Милохина объяснил, почему не забрал детей из детского дома

Как отметил Вячеслав Крапчин, о наследниках он никогда не забывал.

Отец популярного тиктокера Дани Милохина Вячеслав Крапчин, который сейчас живет в Севастополе, объяснил, почему много лет назад не забрал из детского дома сына и его брата Илью.

«Когда они в приют попали, я был, что уж тут скрывать, в местах лишения свободы. Это второй мой срок. Первый был за угон, еще до знакомства с их мамой Любой. А тут попался на грабеже. По дурости залез в ларек, тогда их много было по всему Оренбургу. В колонии я провел четыре года. А когда вышел, сразу побежал к сыновьям в детский дом». Вячеслав Крапчин

Как отметил Вячеслав, он пытался оформить опеку над детьми. Однако он не значился в их свидетельствах о рождении. В детском доме с ним неласково поговорили и посоветовали больше на пороге учреждения не появляться. По словам Вячеслава, он делал несколько попыток увидеться с детьми, но охранники его каждый раз с позором прогоняли, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что недавно в студии «Пусть говорят» появилась биологическая мать братьев Милохиных Любовь Бережная. Семнадцать лет назад она оставила ребят в детском доме из-за тяжелого финансового положения. С отцом детей она на тот момент уже вместе не жила.

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