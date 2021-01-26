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«Наивные иллюзии»: Максакова призналась, что мать не стала с ней общаться после ее приезда в Россию

По словам оперной дивы, она хотела бы встретиться с родительницей.

«Наивные иллюзии»: Максакова призналась, что мать не стала с ней общаться после ее приезда в Россию
Мария Максакова. Фото: Globallookpress.com

Оперная дива Мария Максакова, которая впервые за несколько лет приехала в Россию, заявила, что родная мать 80-летняя актриса Людмила Максакова не захотела с ней встретиться.

Людмила Максакова
Людмила Максакова. Фото: Globallookpress.com

«Выяснилось, что это были лишь наивные мои иллюзии. Я хотела бы с ней встретиться. Но это желание не носит взаимного характера. А вот доченька моя любимая была рада. Я очень надеюсь, что в этот приезд мы, наконец, с ней пообщаемся побольше».

Мария Максакова

По словам Марии Максаковой, сейчас она уже не боится за свою жизнь. Как она отметила, остерегаться стоит только господа Бога, которого она не хочет прогневить. Также девушка отметила, что в свое время против нее развернулась травля на телевидении, поэтому она предпочитала на протяжении пяти лет находиться на Украине, сообщает «Собеседник».

Напомним, что муж Марии Максаковой Денис Вороненков был застрелен несколько лет назад в центре Киева. Как считает звезда, за его убийством может стоять Денис Панаитов. Оперная дива судится с этим мужчиной за недвижимость в Москве.

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Денис ВороненковКиевЛюдмила МаксаковаМария МаксаковаУкраина