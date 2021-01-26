Горько!: «девушка Дени Байсарова» вышла замуж за другого

«Девушка Дени Байсарова» Мария, с которой ему приписывали ранее бурный роман, вышла замуж. Известно, что ее избранника зовут Павел. Кстати, Маша является крестницей жены музыканта Валерия Сюткина Виолы, которая в Instagram рассказала о прошедшем торжестве.

Напомним, что почти год пресса писала о романе Дени Байсарова и Маши. Сама девушка позже пояснила, что они были всего лишь друзьями. Сын Кристины Орбакайте со своей стороны говорил, что у девушки есть прекрасный молодой человек, с которым она помолвлена. С Дени же они оказались просто очень близкими друзьями.

Чуть позже Маша в соцсетях поясняла, что они с Дени Байсаровым дружат с детства. Они любят друг друга как брат и сестра.

Добавим, что Дени Байсаров — младший сын певицы Кристины Орбакайте. Молодой человек пока не женат. За последнее время ему нередко приписывали различные романы, но, судя по всему, сердце красавчика по-прежнему свободно. Либо он тщательно скрывает от прессы свои отношения.

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