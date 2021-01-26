«Петренко с Месхи кусают локти»: Климова красиво позировала в душе, подставляясь под струи воды

Екатерине Климовой исполнилось 43 года, свой день рождения она стала отмечать заранее, представ в ресторане на 89 этаже вместе с подругой Татьяной Лютаевой. Актриса, известная по роли Анастасии Ягужинской в картине «Гардемарины, вперед!», решила таким образом удивить приятельницу.

Девушки восхищались видами вокруг, мило ворковали и признавались друг другу в любви. Ну а потом актрису с самого утра поздравили ее близкие: четверо детей и мама. Напомним, звезда воспитывает двух дочек и двух сыновей. Старшая наследница Елизавета родилась в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым, братья Матвей и Корней — в союзе с актером Игорем Петренко, а малышка Белла – от третьего мужа артиста Гелы Месхи.

Отпрыски и родительница устроили матери сюрприз – окружили ее гурьбой, подарили множество воздушных шариков и дружной толпой обняли ее со всех сторон.

В день своего рождения Екатерина тоже сделала подарок своим поклонникам – показала свое утро, где предстала в душе, затем в банном халатике за чашечкой кофе и в гардеробной за выбором красивого платья.

В этом сюжете, особенно запомнился многим почитателям Климовой именно эпизод с водными процедурами, где их любимица рискнула сняться под струями воды. Стоит заметить, что ничего лишнего показано не было, но, тем не менее, и этой мелочи хватило, чтобы расшевелить улей фанатов и влюбленных в нее мужчин.

«Какая красивая в душе! Петренко с Месхи кусают локти», «Я бы такую женщину никогда не отпустил», «Какая милая в воде, просто огонь», «Потрясающая, в душе особенно эффектная», — прокомментировали сюжет фолловеры.

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