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Дискотека 90-х: Ольга Бузова на свой юбилей зажгла под «Руки вверх!»

На вечеринке выступил Сергей Жуков, который исполнил любимые песни времен юности юбилярши.

Дискотека 90-х: Ольга Бузова на свой юбилей зажгла под «Руки вверх!»
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Певица и телеведущая Ольга Бузова отметила 35-летний юбилей два раза. Сначала в кулуарной атмосфере – с родными, а затем – помпезно и громко, с приглашением десятков гостей – друзей, коллег, звезд.

За праздник виновница торжества сменила четыре роскошных платья. Угощать гостей девушка решила не менее помпезно: черная икра, дорогие конфеты и, разумеется, главный десерт вечера – именинный торт. Который поразил даже именинницу – это трехметровое произведение кулинарного искусства, увенчанное «золотой» статуэткой Ольги Бузовой.

 

 

В заключение праздника состоялась дискотека. На сцену вышла группа «Руки вверх!», под хиты которой в 90-е годы отжигало все поколение Ольги Бузовой. Сергей Жуков поздравил именинницу со сцены, пригласил подняться, а после подарил ей музыкальные подарки – свои коронные хиты «Крошка моя», «Студент» и многие другие, под которые Бузова «оторвалась» по полной.

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