«Всем папам желаю того же»: Харламов показал, как дочка от Асмус призналась ему в любви

Юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус в браке прожили почти восемь лет. За это время у них появилась дочь Настя, которую оба родителя просто обожают. Случившийся в прошлом году в семье развод заставил главу семьи переживать за ребенка – он сам рос в неполной семье и знает, как травматично эту маленькому человеку.

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Харламов старается окружить дочку вниманием и часто видеться с ней. Настя живет с мамой, но периодически проводит время с отцом. И накануне она нарисовала папе признание в любви, которым шоумен решил поделиться с фолловерами.

«Немного дочкиной милоты добавлю к себе в ленту! Всем папам желаю того же», — подписал снимок Харламов.

На фото изображен рисунок Насти – дерево, вокруг него – сердечки и фраза «папа, я тебя люблю». Сердце Харламова просто растаяло.

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