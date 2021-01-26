Наденьте это немедленно: что будет модно носить весной 2021 года
Видео
Какая верхняя одежда будет в моде весной 2021 года
Видео

«Всем папам желаю того же»: Харламов показал, как дочка от Асмус призналась ему в любви

Шоумен воспитывает семилетнюю Настю от звезды сериала «Универ».

«Всем папам желаю того же»: Харламов показал, как дочка от Асмус призналась ему в любви
Гарик Харламов с дочкой. Фото: instagram.com/garikkharlamov/

Юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус в браке прожили почти восемь лет. За это время у них появилась дочь Настя, которую оба родителя просто обожают. Случившийся в прошлом году в семье развод заставил главу семьи переживать за ребенка – он сам рос в неполной семье и знает, как травматично эту маленькому человеку.

Харламов старается окружить дочку вниманием и часто видеться с ней. Настя живет с мамой, но периодически проводит время с отцом. И накануне она нарисовала папе признание в любви, которым шоумен решил поделиться с фолловерами.

«Немного дочкиной милоты добавлю к себе в ленту! Всем папам желаю того же», — подписал снимок Харламов.

На фото изображен рисунок Насти – дерево, вокруг него – сердечки и фраза «папа, я тебя люблю». Сердце Харламова просто растаяло.

Смотрите также

Тэги

Гарик ХарламовГарик Харламов и Кристина Асмусдети звездНастя ХарламоваХарламов