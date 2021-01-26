«Ничтожество»: Долина рассказала об измене первого мужа Началовой, которая подорвала ее жизнь

В эфире программы «Док-Ток» на Первом канале презентовали новый фильм «Подлинная история Юлии Началовой», основанный на реальных событиях. В студии собрались люди, близкие к семье умершей звезды, в числе которых оказалась Лариса Долина. Народная артистка, напомним, является крестной матерью единственной дочки певицы Веры Алдониной.

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В студии показали отрывок из ленты со сценой измены Дмитрия Ланского, первого мужа Юлии Началовой. Звезда застукала своего супруга с женщиной и была потрясена этим. Лариса Долина сказала, что все так и было, и подруга рассказывала ей об этой подлости.

«Этот момент ее потряс до такой степени, что она лет на 20 повзрослела», — заметила народная артистка.

По ее словам, она всегда была против этого брака, Ланской ей никогда не нравился, но она не говорила об этом своей духовной сестре. «Когда женщина любит, как ей можно об этом сказать?» — сказала Долина. Ведущая шоу Ксения Собчак предположила, что измена мужа, а также то, что он стимулировал в Юлии мысль о похудении привела к необратимым последствиям. Светская львица спросила Долину, почему та не позвонила ей и не объяснила, кто такой ее муж на самом деле.

«Я? Да кто он такой? Он – ничтожество! Извините», — возмутилась Лариса Александровна.

Администратор умершей артистки Александр Гаврюшкин подтвердил слова Долиной. «Это реально был тот момент, который перевернул всю ее жизнь. Когда мы встретились на следующий день, это был цветок, который завял, и которому ничто уже не могло помочь. Они были идеальной парой, а потом что-то пошло не так… Видимо, там сказался кризис творческого союза. У Юлии была мечта повторить историю Виктории и Дэвида Бэкхема, она хотела, чтобы у нее было так же красиво, грандиозно и сказочно», — сказал он.

Отметим, что бывший солист группы «Премьер-министр» всегда отрицал свое негативное влияние на экс-жену. По словам Дмитрия, ее судьба сложилась вполне успешно, ведь потом она второй раз вышла замуж за Евгения Алдонина и родила здоровую дочь.

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