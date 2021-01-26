Стразы, бахрома, «золото» и мини: Бузова за вечер в честь своего юбилея сменила четыре роскошных наряда

Певица подошла к вопросу стиля тщательно и решила не останавливаться на каком-то одном платье.

Певица и телеведущая Ольга Бузова свой 35-й день рождения отметила дважды. Сначала с семьей, а затем – с коллегами и друзьями, устроив масштабный праздник. За вечер виновница торжества сменила четыре наряда – это четыре разных платья, которые похожи лишь в том, что одинаково роскошны и эксклюзивны.

Встречала именинница гостей в роскошном белом платье асимметричной длины – спереди мини, сзади длинный шлейф. Декорирован наряд стразами, крыльями и перьями.

«Впереди еще три шедевра», — предупредила красавица, позируя с автором ее вечерних нарядов.

Следующий шедевр не заставил себя долго ждать. С началом праздничной программы Ольга Бузова появилась уже в розовом платье в пол с высоким разрезом, подчеркнувшим ее стройные ноги. Девушка в свете софитов по-настоящему блистательно выглядела – все платье было усыпано стразами Swarovski.

Для вокального подарка гостям именинница облачилась в третий наряд – платье длины мини с золотистой бахромой. Сценический прикид сияя ослепительным блеском со сцены и не оставил красавицу без внимания.

Завершающим образом праздничного вечера стало платье для дискотеки. Ольга Бузова на танцевальную часть юбилея выбрала алый мини-наряд на бретелях, подчеркнувший все достоинства стройной фигуры звезды. Декорирован аутфит в модную бахрому.

Смотрите также