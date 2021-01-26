Малыш с пушистыми волосами: дочь Жени Белоусова впервые показала его единственного внука

Кто является отцом ребенка до сих пор широкой публике неизвестно.

Женя Белоусов прожил короткую, но яркую жизнь. Музыкант умер в 32 года от аневризмы головного мозга, оставив на земле двух наследников – внебрачного сына Романа и дочь Кристину от первого брака. Мальчику было 10 лет, девочке – 5.

Как сообщила «Комсомольская правда», в конце сентября у него появился первый и единственный внук. Его родила 33-летняя наследница артиста. Девушка первое время испытывала послеродовые проблемы и даже просила в личном блоге посоветовать хорошего психолога, работающего в этом направлении. Но с течением времени сложности сошли на нет и осталось только ощущение счастья от материнства. Кристина наконец-то решилась показать своего малыша, который оказался милым брюнетом с пушистыми волосами.

Девушка не раскрывает, кто является отцом ее сына и воспитывает его одна. Она кормит малыша грудью, исключила из его жизни соску и не чурается покупать для него вещи на «Авито». Как Кристина пишет в своем Instagram: «Без выпендрежа».

Единственная дочь Жени Белоусова, хоть и окончила музыкальную школу, не стала идти по стопам родителя, а увлеклась психологией. Она много путешествует по миру и занимается энергетическими практиками.

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