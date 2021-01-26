«Удешевляет»: Хромченко посоветовала отказаться от пуховиков с мехом

Есть только одна модель дутой куртки, где пушнина смотрится хорошо, считает стилист.

Российскую зиму уже трудно представить без пуховиков, эта одежда практичная, теплая, да к тому же модная. Однако некоторые весьма популярные модели, как оказалось, не украшают женщин, а напротив – портят весь вид. Об этом на «Модном приговоре» Первого канала поведала Эвелина Хромченко.

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Поводом для разговора стал аутфит, который составил «народный стилист» проекта. Он облачил гостью шоу в пудрово-розовый пуховик с капюшоном, который был оторочен мехом, в черную широкополую шляпу, белую длинную молочную тунику и кипенно-белые ботинки на тракторной подошве. Ведущая заметила, что головной убор не подходит к дутому пальто, да и его лучше бы заменить.

«Шляпа – точно не компаньон для этого дутого пальто, особенно принимая во внимание меховое оформление воротника. Вообще, в принципе, если вы выбираете дутые куртки, лучше обходиться без мехового оформления. Потому что, как правило, мех работает против пуховика, если только этот пуховик не «Аляска». Потому что он удешевляет его визуально», — заметила стилист.

Она также заметила, что в комплекте присутствуют два оттенка белого, а это недопустимо в образах. На фоне кипенно-белого молочный начинает выглядеть грязно.

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