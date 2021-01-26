Превзошла саму себя: Бузова на юбилей представила трехметровый торт, украшенный своей «золотой» статуэткой

Ольга Бузова 20 января отметила свой 35-й день рождения. Певица сначала собрала в ресторане только самых близких и родных. А спустя неделю устроила масштабнейшую вечеринку с приглашением десятков гостей – друзей, коллег, звезд. Среди присутствующих — Андрей Малахов, Ольга Орлова, Ксения Бородина с мужем, Яна Рудковская, Лолита Милявская, звезды «Дома-2» и многие другие селебрити.

Виновница торжества, кажется, продумала каждую деталь своего вечера. Выступления гимнастов и акробатов, шоу с бочками, в котором Бузова приняла участие лично, вокальные номера от именинницы, дискотека – все это не оставило равнодушным ни единого гостя. А венцом празднества стал именинный торт.

И тут Бузова превзошла саму себя. В первый день празднования певица похвасталась королевским десертом в виде трехъярусной короны красного цвета. А сейчас на сцене появился настоящий шедевр кулинарного искусства – трехметровый многоуровневый торт увенчала «золотая» фигурка виновницы торжества. Кажется, сама именинница пребывала в легком шоке.

«Просто очередной шедевр», — констатировала певица.

Смотрите также