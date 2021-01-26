«У нас просто лето»: Виктория Боня в легком денимовом комплекте пожаловалась на жару в Монако

Экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня уже несколько лет живет в Монако. Девушка переехала туда, чтобы ее восьмилетняя дочка Анджелина имела постоянную возможность видеться с отцом, экс-мужем Бони Алексом Смерфитом, и другими родственниками.

Боня очень активно ведет свой микроблог в Instagram. Там звезда рассказывает о своей жизни в Европе, показывает моменты из путешествий, а также делится планами. На этот раз светская львица пожаловалась на наступившую жару в Монако.

«У нас просто лето наступило, на один день, 14 градусов, и я вот в рубашке просто, и на улице вообще вот так вот, — показала безоблачный солнечный день Боня.

Боня для выхода на улицу облачилась в легкий денимовый комплект, состоящий из рубашки и джинсов скинни. Девушка подчеркнула, что лето пришло в Монако на один день, и многие местные жители поспешили выйти на улицу, чтобы погреться на солнышке.

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