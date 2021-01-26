«Сильный тыл»: Лолита пришла на день рождения Бузовой в пиджаке с массивными плечами и джинсах скинни

Певица тепло поздравила именинницу и поддержала ее в непростой период.

Ольга Бузова свое 35-летие отметила дважды. Сначала в камерной обстановке с родными и самыми близкими она отпраздновала день рождения в одном из московских ресторанов, а позже устроила настоящий пиршество с приглашением десятков самых разных гостей.

Среди приглашенных отметилась и певица Лолита Милявская. Бузова не раз признавалась, что обожает эпатажную звезду, а потому не смогла про нее забыть в такой вечер. 57-летняя дива поддержала именинницу, сказав ей много теплых слов.

«Ты имеешь право и можешь позволить себе розовые очки, потому что у тебя очень сильный тыл», — имея в виду себя, подчеркнула Лолита.

Лолита появилась на празднике в зеленом пиджаке с массивными плечами – по последним трендам сезона, предписывающим носить огромные жакеты словно с плеча бойфренда. Удлиненная модель пиджака позволила Милявской надеть джинсы скинни, и образ получился завершенным.

Среди гостей вечера были замечены Яна Рудковская, Ольга Орлова, Андрей Малахов, Анастасия Стоцкая, Гарик Мартиросян с женой, Ксения Бородина и многие другие коллеги и друзья поющей телеведущей.

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