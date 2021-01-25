«Привет, юбиляр!»: Пугачева оделась в одном стиле с Галкиным, чтобы поздравить Добрынина

Примадонна позволила снять себя в замке. Она посвятила теплые слова композитору в честь его 75-летия.

Алла Пугачева редко покидает замок в последнее время. Она любит принимать гостей, поэтому в Новый год собрала десяток близких людей и родных. А вот на Рождество певица выбралась из дома, побывав у своей близкой подруги и увидевшись с Идой Достман. Каждый раз артистка появлялась на публике в стильных образах. Она предпочитает скрывать верх и подчеркивать стройные ноги. Поклонники заметили, что стиль Примадонны любит копировать ее дочка Лиза.

25 января свой день рождения отмечает Вячеслав Добрынин. Композитору исполнилось 75 лет. Он вспомнил о первой встрече с Аллой Борисовной в интервью Первому каналу.

«Я ее за ручку брал и мы шли в столовую. Сидели, ели аккуратно», — отметил именинник.

По такому случаю Пугачева позволила себя снять на камеру в замке. Она предстала в клетчатой рубашке и пышной черной юбке в пол. Певица подчеркнула талию широким поясом. Она также накрасилась и сделала объемную прическу. В одном стиле с ней был одет Максим Галкин. Он тоже облачился в клетчатую рубашку.

«Привет, юбиляр! Это я — подруга твоей юности! Славка, ты самый улыбчивый композитор в моей жизни. Причем, даже если ты не улыбаешься, улыбаются твои песни», — сказала артистка. «Хочется пожелать, чтобы колдовское озеро твоего вдохновения было неисчерпаемым», — присоединился Галкин.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 71-летняя Пугачева. Многие отметили, что она похорошела и постройнела. «Алла, какая талия!», «Просто бомбическая», «Пугачева вообще не стареет», «Какая Дюймовочка», «Такие красивые, в клеточку оделись», «Приятно смотреть», «Юбиляру поздравления, а Алле Борисовне комплименты», — стали комментировать кадры пользователи Сети.

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