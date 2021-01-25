«Она манипулирует ребенком»: Виталий Гогунский обвинил бывшую жену во вранье

Актер Виталий Гогунский в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что он так и не смог помириться с бывшей женой Ириной Маирко, которая не дает ему видеться с их общей дочкой Миланой, которой десять лет.

«Я предложил ей примирение. Хотел записать видео, где бы мы сказали, что не имеем друг к другу претензий. Но, по ходу, кому-то нужен пиар. Она начала говорить уклончиво. Все, что она говорит, — вранье. Видно, не дает ей покоя слава наших звезд. Понимаю ее, это аудитория, просмотры. Привлечь чем-то хорошим у нее внимание к своей персоне не получается. Как так можно хотеть пиара на дочери? Она придумывает разные истории». Виталий Гогунский

Как отметил Гогунский, следующая статья о нем будет, видимо, что якобы он убил Джона Кеннеди.

«Я попробовал эту историю погасить. Мне грязный пиар не нужен. Ей на сценарный надо было пойти, чтобы реализовывать все свои фантазии. Мы будет спокойно на это реагировать. Я спокоен, и мне даже смешно. Я бы еще сильнее смеялся, если бы в этой истории не был замешан ребенок. Бывшая жена не дает нам видеться наедине. Она манипулирует ребенком. Надеюсь на конституцию и суд России», — сказал актер.

Ранее Ирина Маирко заявила, что Виталий Гогунский никогда не уделял внимания их общей дочери Милане. Кроме того, по ее словам, он избивал супругу, когда они были в браке.

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