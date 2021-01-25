«Я не знаю, где он находится»: пиар-директор Алибасова потерял угодившего в больницу продюсера

С 22 января ничего не известно о состоянии звезды и его точном местонахождении.

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что не обладает информацией о местонахождении продюсера.

«Я не знаю, где он точно находится. Я только знаю информацию, которую распространяет Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина. Она говорит, что 22 января его доставили в какую-то клинику. Это все, что я знаю. У них 26 января будет суд, апелляция по квартире. Я не хочу вмешиваться в эту историю. Лучше спрашивать адвоката. Она будет на суде. Она знает всю информацию. С сыном Бари Алибасова я также не контактирую». Вадим Горжанкин

Ранее в СМИ прошла информация, что Бари Алибасов находится в реанимации одной из больниц. Об этом активно рассказывал его сын, Бари Алибасов – младший.

Добавим, что Бари Алибасов за последние два года уже несколько раз оказывался в центре жутких скандалов. Часть поклонников считают, что у него не все в порядке с головой. Кто-то думает, что продюсер просто пиарится.

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