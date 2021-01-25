Глюк’oZa в мини-шортах и кружевной блузке устроила романтическую фотосессию с мужем

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюк’oZa, уже 14 лет счастлива с бизнесменом Александром Чистяковым. Их редко видят вместе, так как певица предпочитает не предавать личную жизнь публичности. У влюбленных подрастают дочки: 13-летняя Лидия и девятилетняя Вера. Несмотря на то что артистка стала женой и мамой, она по-прежнему любит носить облегающие наряды и хвастаться безупречной фигурой.

Недавно Глюкоза улетела в Майами. Там она насладилась отдыхом с семьей. 25 января день рождения отмечает ее муж. В честь такого события пара устроила романтическую фотосессию на пляже. Певица предстала в мини-шортах и полупрозрачной кружевной блузке. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру. А вот именинник был в футболке и брюках. Он то целовал, то нежно держал за руку жену. Наталья при этом успела упасть и изваляться в песке, показав стройные ноги.

«Мой любимый, с днем рождения! Хорошо, что ты есть! Ты очень любишь свою семью и близких, ты любишь жизнь и делиться всем, что имеешь! Ты всегда призываешь к совершенствованию, видишь талант и потенциал, умеешь вселить силу духа и веру в себя, замотивировать и дать нужный совет! Ты не прекращаешь учиться и учить нас! Желаю тебе крепкого здоровья, бодрости духа, дзена во всем. Ну и никогда не скучать! Последнее я тебе гарантирую», — написала артистка.

Примечательно, что в этот же день отмечает день рождения мама певицы. Поклонники восхитились гармоничной парой. «Какая прелесть, два ваших любимых человека родились в один день!», «Какая красивая пара», «Муж у вас прекрасный», «Какие красавчики», «Очень милые», «Длинноногая красотка и Аполлон», — прокомментировали пост подписчики.

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