«Сегодня я бабушка»: Елена Исинбаева поделилась фото с прогулки с дочкой и сыном

Прославленная спортсменка, олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, 38-летняя Елена Исинбаева, вместе с мужем Никитой Петиновым воспитывает двоих детей. Дочке королевы шеста Еве шесть лет, а сыну Добрыне в феврале исполнится три года.

Елена Исинбаева тщательно бережет покой своей семьи, она не дает интервью о личной жизни, крайне редко показывает детей в Instagram, стараясь снимать их так, чтобы в кадр не попадали лица.

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Небольшое исключение из своих правил Елена Исинбаева сделала в этот понедельник, 25 января. Королева шеста поделилась снимком, который сделала во время прогулки с Евой и Добрыней. Елена запечатлелась в руках с куклой, которую ей, вероятно, доверила дочка.

«Сегодня я бабушка», — подписала фото в Instagram спортсменка.

Хештег «игра с детьми», которым Елена Исинбаева сопроводила публикацию, очевидно указывает на то, что звездная мама вжилась в роль, которую ей предложили дети.

Подписчики спортсменки заявили, что «внучка» столь же красива и мила, как и ее молодая «бабушка».

«Елена, наши поздравления!», «А не рано?», «Красивая «бабушка» у куклы», «У «внучки» — ваши глаза», — высказываются в Сети.

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