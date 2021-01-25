«Ананас, Банан, Пингвин»: стали известны новые герои второго сезона шоу «Маска» на НТВ

Телеканал НТВ готовится к премьере второго сезона популярного шоу «Маска». Премьера первой программы проекта состоится 14 февраля. Уже известны четырнадцать новых героев, за масками которых будут скрываться самые известные люди страны.

Итак, покорять телезрителей своим артистизмом и вокальными данными будут Ананас, Банан, Белый Орел, Единорог, Заяц, Змея, Крокодил, Лама, Неваляшка, Носорог, Пингвин, Розовая Пантера, Солнце и Черная Пантера.

Участниками второго сезона станут звезды кино, музыки, спорта и телевидения, которые хорошо известны в России и за ее пределами.

Узнавать, кто же скрывается под масками, как и в первом сезоне, будут Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез. Имя пятого члена судейской бригады пока держится в секрете. Вести проект вновь доверено шоумену Вячеславу Макарову.

Напомним, первая программа первого сезона шоу «Маска» вышла в эфир на телеканале НТВ 1 марта 2020 года и сразу же стала одним из самых заметных телевизионных событий. Рейтинги шоу зашкаливали, «Маска» стала лучшей музыкальной программой за семь последних лет.

Смотрите также