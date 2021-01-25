«Сочувствую Оле»: Газманов готов помочь Бузовой найти нового мужчину после разрыва с Давой

Родион Газманов на своей страничке в Instagram откликается на самые резонансные события в мире шоу-бизнеса. Молодого человека невероятно зацепила история Ольги Бузовой, которая на днях объявила о разрыве со своим возлюбленным Давидом Манукяном. Девушка заявила, что тот поднимал на нее руку и постоянно изменял.

Родион Газманов, который тоже пережил не одно разочарование в любви, понимает Ольгу Бузову как никто другой.

«Я чисто по-человечески сочувствую Оле, которой все никак не удается найти крепкое мужское плечо. С плечами сейчас тоже, видимо, мировой кризис», — написал музыкант в Instagram.

Родион Газманов решил не просто высказаться в поддержку горюющей Ольги Бузовой, он еще и предлагает ей реальную помощь. Молодой человек готов найти достойного избранника для теледивы.

«Давайте подумаем о том, кто бы из мужчин (достойных, разумеется) смог бы составить Ольге пару. И не на год-три, а хотя бы на пять!» — обратился Родион за помощью к своим подписчикам.

Как на эту инициативу отреагировала Ольга Бузова, пока не известно. Родион Газманов, судя по всему, звезду в свои планы пока не посвятил, чтобы не бежать впереди паровоза.

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