«Ах ты прогульщица»: Боня запечатлела подросшую дочку в джемпере в Монако

Телеведущая поделилась редкими кадрами, на которых ее наследница отдыхает перед уроками.

Виктория Боня уже почти год живет в Монако. Она попробовала освоиться в Лондоне, но город не понравился ее дочке Анджелине. После раздумий светская львица вернулась на лазурное побережье. Теперь она вновь дразнит поклонников тем, что постоянно носит летние наряды. Более того, девушка поселилась в роскошных апартаментах, где у нее есть просторная гардеробная и терраса.

Восьмилетняя дочка Бони ходит в престижную школу. Девочка любит играть в компьютерные игры, готовить с мамой и собирать слаймы. При этом она уже начала носить мамину одежду. Однажды светская львица застала, как ее наследница ходит по дому в ее туфлях на шпильке. А не так давно девушка запечатлела, как ходит с малышкой в супермаркет. Анджелина была облачена в плюшевую шубку, которая в моде в этом сезоне.

Похоже, что Боня дает наследниц поблажки. Так, 25 января она запечатлела ее утром. «Прогуляли школу», — призналась она. Девочка лежала на диване в розовой пижаме и играла в игры.

«Кашку-малашку будешь? Умничка моя! Кто школу прогулял сегодня? Кто обрадовался, что прогулял? Ах ты прогульщица», — притворно возмутилась мама.

Но потом Виктория засняла наследницу уже в юбке плиссе и джемпере с нашивкой. Девочка была в школьной форме. «Во что играешь? Интересно хоть? Пошли!» — сказала звезда Анджелине. По всей видимости, без уроков в этот день не обошлось.

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