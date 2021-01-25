«С нашим днем ангела»: беременная Татьяна Арнтгольц поздравила своих тезок с именинами

25 января по традиции принято поздравлять с Днем ангела всех представительниц прекрасного пола, которых зовут Татьянами.

Поздравления в этот день, несомненно, получила и красавица-актриса и телеведущая Татьяна Арнтгольц. Сама же звезда поделилась своим редким фото в Instagram и пожелала добра всем своим тезкам.

«Дорогие Татьяны, с нашим днем ангела нас всех! А всем студентам желаю прожить период студенчества в кайф! И будем здоровы», — написала актриса в микроблоге.

Напомним, что Татьяна Арнтгольц сейчас сделала небольшую паузу в карьере. Она не выходит в свет и не принимает участие в съемках программы «Жди меня» в связи с прекрасным обстоятельством: актриса беременна и скоро подарит своему мужу Марку Богатыреву сына или дочку.

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Будущий малыш станет вторым ребенком Татьяны Арнтгольц.

У актрисы есть одиннадцатилетняя дочка Маша, которую она родила в браке с актером Иваном Жидковым. А вот 36-летний Марк Богатырев станет отцом впервые в жизни, чему он несказанно рад.

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