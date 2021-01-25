«Никто у нее не собирается отнимать роли»: глава «Ленкома» рассказал о работе Александры Захаровой в театре

Ведущая актриса «Ленкома», которым на протяжении многих лет руководил ее отец Марк Захаров, после ухода мэтра из жизни по-прежнему остается востребованной в своем театре. Александра Захарова сейчас занята в шести спектаклях.
И, как рассказал директор «Ленкома» Марк Варшавер в беседе с сайтом Teleprogramma.pro, за последнее время ни одной роли дочь Марка Захарова не лишилась, кроме разве что тех спектаклей, которые выведены из репертуара театра.
«Она продолжает играть в тех спектаклях, в которых и была задействована. Никто у нее не собирается отнимать роли», — сделал акцент Марк Варшавер в беседе Teleprogramma.pro.
О том, что к Александре Захаровой в «Ленкоме» относятся с большим уважением,свидетельствует и факт поддержки актрисы коллегами и руководством театра после того, как кто-то распустил слухи о ее пристрастии к алкоголю. Сейчас этой темной историей занимается прокуратура.
Напомним, что легендарный режиссер и худрук «Ленкома» Марк Захаров умер в сентябре 2019 года, ему было 85 лет.