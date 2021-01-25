«Никто у нее не собирается отнимать роли»: глава «Ленкома» рассказал о работе Александры Захаровой в театре

Марк Варшавер заявил Teleprogramma.pro, что актриса после смерти своего знаменитого отца сохранила за собой все позиции.

Ведущая актриса «Ленкома», которым на протяжении многих лет руководил ее отец Марк Захаров, после ухода мэтра из жизни по-прежнему остается востребованной в своем театре. Александра Захарова сейчас занята в шести спектаклях.

И, как рассказал директор «Ленкома» Марк Варшавер в беседе с сайтом Teleprogramma.pro, за последнее время ни одной роли дочь Марка Захарова не лишилась, кроме разве что тех спектаклей, которые выведены из репертуара театра.

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«Она продолжает играть в тех спектаклях, в которых и была задействована. Никто у нее не собирается отнимать роли», — сделал акцент Марк Варшавер в беседе Teleprogramma.pro.

О том, что к Александре Захаровой в «Ленкоме» относятся с большим уважением,свидетельствует и факт поддержки актрисы коллегами и руководством театра после того, как кто-то распустил слухи о ее пристрастии к алкоголю. Сейчас этой темной историей занимается прокуратура.

Напомним, что легендарный режиссер и худрук «Ленкома» Марк Захаров умер в сентябре 2019 года, ему было 85 лет.

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