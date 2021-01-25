«Проснулись, потянулись»: Альбина Джанабаева в шелковой пижаме и золотых мюли эффектно позировала на кровати

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева — признанная красавица. Снимки, которые появляются в ее Instagram, неизменно вызывают восторг у поклонников певицы. 41-летняя Альбина Джанабаева, безусловно, обладает отличным вкусом, ей также свойственны чувства стиля и меры.

Эффектной фотографией, сделанной прямо на шикарной кровати, Альбина Джанабаева в понедельник поздравила всех студентов с праздником, а Татьян — с именинами.

«Проснулись, потянулись, и пусть утро будет добрым, а неделя легкой. С праздником всех студентов и прекрасных Татьян», — написала певица в Instagram.

На снимке Альбина Джанабаева позирует в роскошной шелковой пижаме черного цвета и золотистых мюли. При этом она подняла вверх левую ногу, продемонстрировав отличную растяжку. Поклонники звезды тут же оценили кадр и его главную героиню.

«Ну, что сказать? Как всегда, вы прекрасна!», «Какая вы классная. Поистине офигенная», «Растяжка лучше, чем у Бекхэм», «Чудесной королеве желаю волшебной недели», «Альбина, вы красотка», — делают Джанабаевой комплименты ее фанаты.

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