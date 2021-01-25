В день студента: Арзамасова рассказала, как сдавала сессии и получила красный диплом

В конце прошлого года Лиза Арзамасова стала женой фигуриста Ильи Авербуха. Практически тайно пара расписалась в одном из столичных ЗАГСов, а после улетела в Сочи. Там продюсер был занят постановкой очередного ледового шоу. В День студента актриса решила рассказать своим фанатам, как получала высшее образование. В своем Instagram Лиза призналась, что училась на пятерки.

«Училась в институте с большим удовольствием. Все предметы давались гораздо легче, чем в школе. И как результат — все экзамены, начиная с первого курса, — на пятерки и красный диплом. Воспоминания только самые приятные!» — написала Арзамасова.

Отметим, что в 2012 году актриса поступила в гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. М. А. Литовчина. Училась на продюсерском факультете.

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Напомним, что популярность к Лизе пришла благодаря роли в сериале «Папины дочки», которую она получила в возрасте 12 лет. Ее «сестрами» на съемочной площадке были Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Анастасия Сиваева и Екатерина Старшова.

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